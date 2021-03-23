Франция – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Национальная сборная Украины по футболу в среду, 24 марта, проведет стартовый матч отбора на чемпионат мира 2022 года.

Команда Андрея Шевченко в Сен-Дени на легендарном стадионе "Стад де Франс" сыграет с действующим победителем Мундиаля Францией. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Увидеть противостояние "желто-синих" и "галльских петухов" можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Также возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Кроме того, трансляцию из пригорода Парижа проведут российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Аналитики отдают значительное преимущество хозяевам поля. Ставки на победу французов принимаются с коэффициентом 1,28.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех украинской команды достигают уровня 10,00.

СУДЬИ НА ФРАНЦИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили немецкой бригаде арбитров, которую возглавляет Тобиас Штибер.

Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Роль четвертого рефери исполнит Кристиан Дингерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Выводы после 1:7 были сделаны. В первую очередь мы играем официальный матч. Это совершенно другая концентрация. Мы знаем силу сборной Франции. Я уважаю эту команду, ее тренера и игроков. Они не зря стали чемпионами мира. Мы серьезно готовимся к матчу. У нас есть план. Да, у нас есть потери – Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Артем Беседин. Под вопросом Андрей Ярмоленко. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть определенные задумки на эту игру.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– Очевидно, что нынешняя сборная Украины – это не та команда, с которой мы столкнулись в октябре. Это хорошая сборная, команда, которая любит владеть мячом, игроки которой обладают отличной техникой. Ей нравится играть в атаке, использовать фланговые комбинации, ее защитники очень активны. Они обыграли Испанию, продемонстрировав классный футбол, умение держать мяч и контролировать ход матча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Франция: Льорис – Варан, Эрнандез, Кимпембе, Павар, Сиссоко, Погба, Рабьо, Гризманн, Жиру, Мбаппе

Украина: Бущан – Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Сидорчук, Коваленко, Яремчук

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом 10 раз. Шесть побед в этих матчах остались за французами, один раз сильнее были украинца, а еще три игры завершились вничью. Разница мячей 21-6.

Последний поединок команд закончился фиаско для сборной Украины, которая в ослабленном из-за COVID-19 составе проиграла на выезде 1:7 в товарищеском матче осенью минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему отказался вызывать в команду лидера киевского "Динамо" Виталия Буяльского.