Малиновський розкрив завдання збірної України на матч із Францією у відборі на ЧС-2022

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що наша національна команда спробує зачепитися за очки в стартовому матчі відбору на ЧС-2022 проти Франції, який відбудеться в середу, 24 березня.

Футболіст відзначив, що для досягнення необхідного результату підопічні Андрія Шевченка повинні будуть діяти з максимальною зібраністю, оскільки наші суперники мають у своєму складі гравців, які можуть покарати за найменшу помилку.

"Кожна збірна хоче пройти якомога далі й потрапити на чемпіонат світу з першого або другого місця. З першого місця нам буде важко вийти, але все залежить від нас. Зараз у нас завдання – здобути позитивний результат з Францією. Позитивний результат – це взяти очки або перемогти. Думаю, що з Францією можна грати. Так, підбір футболістів і клас дуже високий. Ціна помилки буде дуже велика. Ми повинні зіграти дуже уважно і сконцентровано, і не допускати помилок, тому що такі суперники за них карають моментально", – цитує слова Малиновського сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, що OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Франція – України. Початок – о 21:45 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до заявки нашої збірної на поєдинок з чинними чемпіонами світу не потрапив найкращий бомбардир нинішнього складу команди.