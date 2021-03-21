Где смотреть Франция – Украина: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины в среду, 24 марта, сыграет против команды Франции в первом туре квалификации на чемпионат мира по футболу-2022.
Поединок пройдет без зрителей на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени и начнется в 21:45 по киевскому времени.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.
Все болельщики смогут поддержать главную команду страны у экранов телевизоров. Прямую трансляцию организует общенациональный канал "Украина", а также специализированный "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией с опытными экспертами.
Кроме того, картинка с матчем будет доступна на российском "Матч ТВ" и "Беларусь 5".
Как сообщал OBOZREVATEL, нашей команде в этом матче не помогут Артем Беседин, Виктор Цыганков и Тарас Степаненко. Главный тренер "желто-синих" исключил этих футболистов из сборной.
Отметим, что букмекеры уже назвали фаворита этого противостояния.
Напомним, что крайний раз Украина и Франция встречались в октябре 2020-го. Тогда встреча на "Стад де Франс" завершилась со счетом 7:1, что стало крупнейшим поражением нашей сборной в истории.