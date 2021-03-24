Без лучшего бомбардира: Украина объявила заявку на матч с Францией в отборе на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Украины определился с окончательным списком игроков, которые смогут принять участие в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре против Франции.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), в него попали 23 футболиста. Полностью заявка нашей национальной команды выглядит следующим образом:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Александр Сирота, 13. Ефим Конопля, 14. Богдан Михайличенко, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, , 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 10. Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17. Александр Зинченко, 18. Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес.

Отметим, что в этот список не попали вратари Андрей Лунин ("Реал") и Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), защитник Александр Тымчик ("Динамо") и полузащитники Владимир Шепелев ("Динамо") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), который является лучшим бомбардиром среди действующих игроков сборной Украины. На его счету 18 голов в 40 матчах. Скорее всего, он еще не готов выходить на поле, поскольку не успел полностью вернуться к оптимальным кондициям после травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок с французами, который состоится в среду, 24 марта, также пропустит дебютант национальной команды Артем Довбик из "Днепра-1".