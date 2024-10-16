'Ляжем в гроб и заколотим себя крышками'. В России отреагировали на проблемы со сборной РФ

Председатель правления футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев высказался о трудностях с поиском соперников для сборной России по футболу. На октябрьском сборе с командой Карпина отказались играть все команды.

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Медведев заявил, что якобы на уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов и сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях.

"Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто. Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть. Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет", – сказал Медведев в интервью Metaratings.

Российские болельщики высмеяли такой пафос своего соотечественника.

"Скорее бы падишах в ящик сыграл", – пишут юзеры, аллегорией с известного анекдота про Насредина намекая на Путина.

Фанаты разочарованы своими чиновниками.

"Что не Медведев, то дурак , не могут друг друга переплюнуть...", "От "великой спортивной державы" до Брунеи, Пакистана и Бурунди", – говорится в комментариях.

Изначально Россия должна была провести товарищескую игру с Пакистаном, однако она сорвалась. После этого команде предложили провести мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками

Несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессорки в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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