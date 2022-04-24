Лужный – о поступке Тимощука: фэйковый патриот

Знаменитый украинский футболист Олег Лужный в резкой форме оценил решение своего бывшего партнера по национальной сборной Анатолия Тимощука в свое время продолжить работу в российском клубе. Такой поступок, по мнению Лужного, не мог совершить тот, который реально переживает за свою страну.

53-летний Лужный напомнил, что про человека больше рассказывают его поступки, а не разговоры и показуха. ​

​"Я вас прошу, забывайте уже об этом разрисованном фэйковом патриоте с желто-синей повязкой на голове. Такие вот тимощуки взяли все свои деньги и убежали из Украины в критический момент: судьи, государственные чиновники-коррупционеры, олигархи. Сидят и кайфуют в Европе", – цитирует Олега Романовича Sportarena.

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Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь на 16-й день агрессии смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. ​

Ранее украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия.

В день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания Почетный гражданин города.

​Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

20 апреля футбольный клуб "Зенит", где помощником главного тренера работает Анатолий Тимощук, сенсационно вылетел из Кубка России. Газпромовская команда, являющаяся лидером элитного дивизиона страны (РПЛ) и которую помогает тренировать украинец, уступила команде второй лиги (ФНЛ) чемпионата России "Алании" из Владикавказа и не смогла выйти в полуфинал.

Поединок завершился по пенальти со счетом 6:5.