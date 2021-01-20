Украинец Лунин официально дебютировал за "Реал"

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин впервые вышел на поле в официальном матче за мадридский клуб.

21-летний вратарь сборной Украины дебютировал в поединке 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

После трех лет выступлений в аренде ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо") Лунину предоставили шанс проявить себя.

Игра началась в 22:00 по киевскому времени. На момент публикации новости идет первый тайм. Счет 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре позапрошлого года Андрей провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В январе 2020-го Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.

За "Овьедо" футболист провел 18 матчей. Шесть из них всухую. В остальных пропустил 18 голов.