Луческу впервые признался, почему на самом деле возглавил "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что его уговорил работать в столице Украины отец братьев Суркисов. По словам румынского специалиста, он изначально не планировал принимать должность наставника "бело-синих".

Луческу в интервью Игорю Цыганку рассказал, что до этого он несколько раз звонил в "Шахтер" и предлагал свои условия бесплатно. Он чувствовал, что может работать и хотел помочь молодежи.

"Но "Шахтер" выбрал другой путь и сделал правильно. Мне понравилась идея с "Динамо". Сперва я думал, что буду там консультантом – что-то подсказывать. Но когда я приехал в гости к братьям Суркисом, то их отец меня переубедил. Михаил Давидович сознался, что такого переживания, как в игре с "Колосом" (0:2), когда решалась судьба второго места, он никогда не испытывал. Он говорил: "Мне 100 лет! я не хочу больше таких эмоций". Он меня удивил своим отношением к футболу. Это было что-то удивительное. Так я попал в "Динамо" и подписал контракт с этим клубом", – признался Мирча Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Давидович Суркис умер 4 февраля на 102-м году жизни.

Напомним, что Луческу стал первым специалистом в истории Украины, который выиграл Кубок нашей страны и с "Шахтером" и с "Динамо". Для тренера завоеванный трофей в Тернополе стал 35-м за 40 лет работы на тренерской должности.