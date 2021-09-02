Луческу сказал, чего бы не делал в сборной Украины на месте Петракова

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал выступление своих футболистов в сборной Украины в матче с Казахстаном. По мнению румынского специалиста, он не стал бы выпускать Александра Караваева на позицию защитника.

Луческу рассказал, что в клубе этот футболист лучше себя чувствует на крайнем правом фланге во время атак.

"Я не использую Караваева в обороне, только в нападении, там он играет лучше. Я ожидал, что на поле выйдет и Цыганков, потому что у него сейчас хорошо все складывается в клубе и карьере", – сказал Луческу в эфире TV DigiSport.

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Мирча Михайлович отметил, что такой результат уменьшает шансы Украины выйти в финальную часть. Были допущены ошибки, которые стали решающими.

"Как бы то ни было, в футболе все возможно. Все сборные выступают на высоком уровне, как это произошло в Казахстане с Украиной, когда даже мои игроки в итоге ошибались. Я буду обсуждать с ними и анализировать выступление за сборную", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Казахстан – Украина завершился со счетом 2:2. Наша команда первой повела в счете благодаря точному удару Романа Яремчука на 92-й секунде.

Во втором тайме украинцы пропустили гол в ответ.

Развязка наступила на последних минутах. На 93-й Украина забила победный гол, а на 96-й пропустила второй мяч.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков признался, что команда находится в психологической яме.

Яремчук назвал результат катастрофой.