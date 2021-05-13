Луческу прокомментировал победу "Динамо" в Кубке Украины, упомянув "большое горе"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, комментируя победу в финале Кубка Украины, отметил большую сложность этой игры.

По словам румынского наставника, поражение в таком матче стало бы большой трагедией.

"Каждый трофей всегда очень важен. Это возможность показать, что игроки сделали за весь год. Когда доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе. Финалы не играются, они побеждаются. Реакция игроков была очень хорошей, они очень хотели выиграть этот трофей", – цитирует Луческу "Динамомания".

Луческу сразу назвал самый тяжелый момент в игре.

"Когда сломался Миколенко, и была нужна замена. Боялся, что что-то нарушится в нашей игровой схеме. К счастью, Караваев очень хорошо сыграл в своей зоне. Я делал ставку на тех игроков, которые больше всего сыграли за этот год. Поэтому я не менял футболистов. Знал, что они хорошо подготовлены физически и без проблем отыграют 120 минут", – сказал Мирча.

Мистер отказался отвечать на вопрос о его дальнейшей судьбе в столичном клубе.

"Мы выиграли Кубок, дайте нам порадоваться. Я очень рад, что приложил руку к нашим успехам в этом сезоне. Это было очень сложный и важный год. Но под моим руководством были игроки, которые мне доверились и полностью выполняли мои установки. В первый же день я сказал им, что мне не нужны их ноги, а нужны голова и ум. В футболе важен не только талант. Самое главное – это желание игроков полностью отдаваться футболу и уважать наши игровые принципы. Они ведут к трофеям и удовольствию от футбола"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-й финальный матч Кубка страны прошел в Тернополе. Решающая встреча между "Динамо" и "Зарей" завершилась минимальной победой киевлян в дополнительное время. Решающий гол забил Виктор Цыганков.

Этот успех позволил наставнику "бело-синих" Мирчи Луческу установить исторический рекорд в Украине.