Луческу о баннерах фанатов: они меня приветствуют по-своему, а я их – по-своему

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его взаимоотношения с фан-сектором являются рекламой как футбола в целом, так и киевского клуба.

В интервью официальному сайту "Динамо" румынский специалист также объяснил свой ироничный жест рукой в адрес ультрас в ответ на баннеры с надписью "Lucescu, go away!" (Луческу, убирайся – Ред.). Мистер сказал, что это его способ приветствия болельщиков, которые считают себя важнее, чем футбол и футболисты.

"Это реклама всему футболу и "Динамо", в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе и за границей. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружественно приветствую. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их – по-своему", – рассказал румынский специалист.

Напомним, что "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины, победив "Колос" из Коваливки в серии пенальти. В других четвертьфиналах "Шахтер" сенсационно уступил перволиговому "Агробизнесу", "Заря" в скандальном поединке обыграла "Верес", а "Александрия" прошла "Днепр-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу оценил игру своих подопечных в матче против "Колоса".