Луческу оценил игру "Динамо" в Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после матча с "Колосом" в 1/4 финала Кубка Украины признался, что его подопечные в первом тайме были излишне осторожны.

По словам наставника, кубковые игры стоят особенно, они очень сложные.

"Нужно играть очень внимательно. Тяжело исправить любую ошибку, любой пропущенный гол, потому что всего одна игра. Во втором тайме мы сыграли получше, доминировали, создали несколько хороших моментов, но все время не хватало последнего паса или доли секунды на реализацию", – цитирует Луческу "Динамомания".

По мнению румынского специалиста, сложность еще заключалась в том, что у него в обойме было много травмированных игроков.

"В принципе, обе команды физически выдержали эту игру. Могу сказать, что мои ребята в плюсе были, мы все время атаковали, хотели забить. И выиграла команда, которая была лучше. Ребята профессионально делали свою работу, они молодцы", – отметил Мистер.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Колос" завершилась в серии послематчевых пенальти. Денис Бойко отбил два удара и вывел свою команду в полуфинал.