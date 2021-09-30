Луческу назвал ключевой момент, который изменил ситуацию на поле в матче с "Баварией" в ЛЧ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что его подопечные хорошо действовали в поединке Лиги чемпионов против "Баварии" до 11-й минуты. Тогда в ворота киевлян был назначен пенальти, который уверенно реализовал Роберт Левандовски и открыл счет в противостоянии.

Во время послематчевой пресс-конференции румынский специалист сказал, что его футболисты считают, что против Сергея Сидорчука, который сыграл рукой в своей штрафной площади, были нарушены правила. По словам Мистера, этот момент негативно повлиял на моральное состояние игроков украинской команды.

"До первого гола мы играли хорошо, нам удавалось сдерживать натиск соперника. У "Баварии" практически не было моментов. Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили (второй гол – Ред.)", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

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Напомним, что поединок с "Баварией" закончился для киевлян разгромным поражением со счетом 0:5. После двух туров на их счету одно очко в группе E благодаря ничьей с "Бенфикой". Лиссабонский клуб в своем втором поединке неожиданно разгромил "Барселону" со счетом 3:0 и закрепился на второй позиции в квартете.

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