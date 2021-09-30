Разгром "Барселоны" и феерия от Роналду: результаты Лиги чемпионов 29 сентября

В Лиге чемпионов в среду, 29 сентября, были сыграны очередные поединки 2-го тура группового этапа. Матчи прошли в квартетах Е, F, G и H.

Самый шокирующий счет был зафиксирован в Португалии, где местная "Бенфика" поиздевалась над "Барселоной", забив каталонцам три безответных мяча.

Также стоит отметить разгромное поражение киевского "Динамо" от мюнхенской "Баварии". "Бело-синие" повторили свой антирекорд турнира, пропустив пять голов.

Кроме того можно поздравить Криштиану Роналду с новым рекордом. Капитан сборной Португалии установил феноменальное достижение в матче против "Вильярреала", и принес победу "Манчестер Юнайтед", забив победный гол на 90-й минуте.

Видео дня

Результаты 29 сентября

Бавария Германия – Динамо Киев Украина 5:0 (2:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 12, пенальти Левандовски, 2:0 – 27 Левандовски, 3:0 – 68 Гнабри, 4:0 – 74 Сане, 5:0 – 87 Шупо-Мотинг.

Бавария – Нойер, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69), Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79), Киммих, Горетцка (Забитцер, 80), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

Динамо Киев – Бущан, Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена, Сидорчук, Андриевский, Гармаш (Супряга, 70).

Предупреждения: Тымчик (37), Эрнандес (90).

Бенфика Португалия – Барселона Испания 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 3 Нуньес, 2:0 – 69 Рафа Силва, 3:0 – 79, пенальти Нуньес.

Бенфика – Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Лазаро (Жилберто, 45), Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо (Алмейда, 75), Яремчук (Таарабт, 75), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 86), Рафа Силва (Пицци, 86).

Барселона – тер Стеген, Араухо, Пике (Гави, 33), Эрик Гарсия, Серджи Роберто (Мингеса, 89), де Йонг, Бускетс (Нико Гонсалес, 68), Педри (Коутиньо, 68), Дест, де Йонг (Фати, 68), Депай.

Предупреждения: Пике (12), Отаменди (33), Эрик Гарсия (54), Рафа Силва (56), Гримальдо (62), Вайгль (72), Дест (78), Нико Гонсалес (86).

Удаление: Эрик Гарсия (87).

Аталанта Италия – Янг Бойз Швейцария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 68 Пессина.

Аталанта – Муссо, Толои, Демирал, Гимшити, де Рон, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Фройлер (Копмейнерс, 90), Малиновский (Муриэль, 75), Пессина (Пашалич, 75), Гозенс (Мэле, 11), Сапата.

Янг Бойз – фон Балльмос, Хефти (Масерас, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Эбишер (Шпильманн, 83), Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Элиа (Ридер, 66), Сьебатшо (Канга, 66), Нгамале.

Предупреждения: Сьерро (65), Дзаппакоста (90).

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Вильярреал" Испания 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 53 Пако Алькасер, 1:1 – 60 Теллес, 2:1 – 90 Роналду.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Варан, Теллес (Фред, 89), Гринвуд (Лингард, 89), Бруну Фернандеш, Санчо (Матич, 75), Погба (Кавани, 75), Мактомини, Роналду.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Парехо, Капу, Тригерос (Эступиньян, 61), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума, Пино (Мойсес Гомес, 73).

Предупреждения: Альберто Морено (59), Пино (67), Гринвуд (68), Альбиоль (68), Теллес (71), Пенья (90), Роналду (90).

"Ред Булл" Австрия – "Лилль" Франция 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 35, пенальти Адейеми, 2:0 – 53, пенальти Адейеми, 2:1 – 62 Йылмаз.

Ред Булл – Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Ааронсон, Зайвальд, Камара, Сучич (Капальдо, 70), Адейеми (Адаму, 75), Окафор (Шешко, 62).

Лилль – Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Гудмундссон (Рейнилду, 84), Веа (Бамба, 60), Андре, Шека (Онана, 60), Гомес (Иконе, 60), Дэвид (Лихаджи, 84), Йылмаз.

Предупреждения: Ботман (30), Шека (45), Йылмаз (51), Адейеми (54), Фонте (66), Бамба (89), Капальдо (90).

"Вольфсбург" Германия – "Севилья" Испания 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 48 Штеффен, 1:1 – 87, пенальти Ракитич.

Вольфсбург – Кастельс, Мбабу (Нмеча, 62), Лакруа, Борнаув, Руссийон, Лукебакио, Баку, Штеффен (Вальдшмидт, 74), Гилавоги, Арнольд, Вегорст (Герхардт, 90).

Севилья – Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья (Рекик, 46), Сусо (Ламела, 52), Гомес, Окампос (Мунир, 74), Фернандо, Жордан (Иван Ромеро, 70), Рафа Мир (Ракитич, 53).

Предупреждения: Лакруа (1), Штеффен (16), Сусо (24), Рафа Мир (45), Мбабу (50), Гилавоги (79), Рекик (82), Вегорст (85), Руссийон (90).

Удаление: Гилавоги (85).

"Зенит" Россия – "Мальме" Швеция 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 9 Клаудиньо, 2:0 – 49 Кузяев, 3:0 – 80 Сутормин, 4:0 – 90 Вендел.

Зенит – Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Кравцов, 84), Кузяев (Азмун, 76), Вендел, Дуглас Сантос (Круговой, 84), Малком, Дзюба (Мостовой, 84), Клаудиньо (Ерохин, 75).

Мальме – Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брурссон (Эйле, 88), Бергет, Инносент (Пенья, 62), Ракип (Ольссон, 55), Кристиансен, Чолак (Абубакари, 63), Бирманчевич (Налич, 88).

Предупреждения: Ракип (30), Брурссон (86).

Удаление: Ахмедходжич (53).

"Ювентус" Италия – "Челси" Англия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 46 Кьеза.

Ювентус – Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур (Кьеллини, 83), Локателли, Рабьо (Маккенни, 77), Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 66), Кьеза (Кин, 77).

Челси – Менди, Кристенсен (Баркли, 75), Тиаго Силва, Рюдигер, Жоржиньо (Чалоба, 62), Аспиликуэта (Лофтус-Чик, 62), Ковачич, Хавертц, Зиеш (Хадсон-Одои, 62), Алонсо (Чилуэлл, 46), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо (18), Зиеш (61), Рюдигер (65), Куадрадо (89).