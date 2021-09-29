Криштиану Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Криштиану Роналду

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, выйдя на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Вильярреала", установил исторический рекорд турнира по числу проведённых игр. Для 36-летнего форварда встреча на "Олд Траффорда" стала 178-й в турнире.

По этому показателю Роналду опередил голкипера "Реала" и "Порту" Икера Касильяса и единолично возглавил список. Отметим, что испанец продолжает лидировать по числу проведенных минут в Лиге чемпионов.

Очередной рекорд Роналду

Кроме того, португальцу принадлежат следующие достижения:

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  • лучший бомбардир – 135 голов,

  • лучший ассистент – 48 голевых передач,

  • первый футболист, забивший 100 голов в Лиге чемпионов,

  • лучший снайпер турнира в календарном году – 16 голов (2015 год),

  • первый игрок в истории ЛЧ, кто сделал три хет-трика в одном сезоне – 2015/2016,

  • первый игрок в истории ЛЧ, кто забил 10+ голов в четырёх подряд сезонах,

  • единственный футболист, кто забил в ЛЧ 15+ голов в двух разных сезонах – 2013/2014 и 2015/2016 годы,

  • первый футболист, кто сделал хет-трик в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов (в сезоне-2016/2017),

  • чаще всех становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – шесть раз,

  • рекордсмен по количеству голов в одном сезоне ЛЧ – 17 (в сезоне-2013/2014),

  • забивал в 12 подряд гостевых матчах Лиги чемпионов,

  • забил наибольшее количество голов в плей-офф Лиги чемпионов – более 60,

  • рекордсмен по голам в ЛЧ, забитым на выезде.

Роналду вышел в стартовом составе

Как сообщал OBOZREVATEL,1 сентября Роналду, забив на 89-й минуте первый гол Ирландии в 4-м туре отбора на чемпионат мира по футболу-2022, установил новый мировой рекорд по количеству голов за национальную команду.

Роналду помог сборной победить Ирландию
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