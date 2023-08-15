'Динамо' готовится уволить Луческу: названы подробности отставки тренера

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу будет отправлен в отставку в том случае, если команда не сможет пройти греческий "Арис" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и досрочно завершит выступления в евросезоне. Более того, аналогично решение руководство "бело-синих" готово принять в том случае, если греческий барьер будет пройдет, однако коллектив вылетит на следующем этапе.

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Об этом информирует Telegram-канал "Динамо" Киев Inside". По данным источника, президент "Динамо" Игорь Суркис и Луческу согласовали сумму компенсации на случай досрочного разрыва контракта, срок которого истекает по окончании нынешнего футбольного сезона. Место румынского специалиста займет легендарный Александр Шовковский, который руководил командой весной, когда главному тренеру делали операцию.

Сам Луческу должен продолжить карьеру в бухарестском "Динамо", где он провел 20 лет игровой и тренерской карьеры, на одной из административных должностей.

Напомним, матч "Динамо" – "Арис" состоится в четверг, 17 августа. В первой встрече киевляне потерпели поражение на выезде со счетом 0:1. В случае победы в дуэли с греками, "бело-синие" поспорят за выход в группу ЛК с турецким "Бешикташем" или азербайджанским "Нефтчи".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко едко отреагировал на поражение команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций от "Ариса".

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