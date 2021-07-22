Лобода рассказала о любви Леоненко к пиву: новости спорта 21 июля

Журналистка Александра Лобода рассказала о совместной поездке с Виктором Леоненко, а в Гане футболист специально забил два гола в свои ворота.

Кроме того, непобедимый боксер Денис Беринчик дал прогноз на бой Усик – Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 21 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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