Он немного выпил. Мы в разных купе были, – Лобода о поездке с Леоненко

Журналистка Александра Лобода назвала фишкой экс-футболиста "Динамо" Виктора Леоненко его любовь к пиву. Она отметила, что при этом бывший нападающий киевлян является очень добрым человеком.

Об этом сама Лобода рассказала в интервью SportArena TV. Она поделилась историей о том, как однажды с Леоненко она отправилась в поездку в Ужгород, которая ей очень запомнилась.

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"С Витей Леоненко мы ездили в Ужгород. Тот момент, когда есть что вспомнить – нечего детям рассказать. Все знают, что он пиво любит – и в поезде он немного выпил. Ухаживал? Мы в разных купе были. Очень много рассказывал за жизнь, он это очень любит. Он – добряк. Если его попросить о помощи, он никогда не откажет. Но у него есть фишка – он любит пиво, говорит, что думает, своеобразный", – сказала Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Леоненко жестко высказался о финале чемпионата Европы по футболу. Он заявил, что "повесил бы прямо на стадионе" главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.