ЛЧ останется без чемпионов! Почему больше 10 победителей лиг могут не попасть в весенний плей-офф

Новая Лига чемпионов выходит на финишную прямую: уже совсем скоро будут сыграны последние 2 тура Этапа лиги. В условиях нереальной плотности команд и зависимости от малейших деталей, получаем вариант, где многие победители своих домашних лиг могут остаться без евровесны! OBOZ.UA рассказывает про интересную ситуацию и прогнозирует, что может с ними произойти в последних турах ЛЧ.

Видео дня

Из 36 участников группового этапа - 16 выиграли домашние лиги

Всего на Этапе лиги представлены команды из 15 стран. В топ-5 лиг победители известны всем: это "Манчестер Сити", "Реал", "Интер", "ПСЖ" и сенсационный "Байер". Также из не менее зрелищных лиг есть чемпионы "Спортинг" в Португалии, "Брюгге" в Бельгии и "ПСВ" в Нидерландах.

Украине повезло: "Шахтер" был лучшим среди клубов, которые напрямую не попали в большую таблицу, поэтому горняки получили путевку без необходимости за нее бороться в квалификации. Еще в Шотландии выиграл – "Селтик", в Чехии – "Спарта", а в Хорватии – "Динамо". Среди лиг второго сорта есть такие представители: "Штурм" (Австрия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Слован" (Словакия) и "Янг Бойз" (Швейцария).

В отличие от украинского клуба, многим победителям своих чемпионатов пришлось преодолевать последний раунд плей-офф, чтобы попасть в ЛЧ. И все эти команды разбросаны в таблице так по-разному, что удивляешься: почему они настолько небрежно относятся к главному клубному турниру континента?

В зоне прямой квалификации – только 2 чемпиона!

Парадокс, но в лидерах Лиги чемпионов всего 2 чемпиона! Это "Байер" и "Интер". Команды пересекались между собой в декабре, немцы тогда оказались сильнее. И хотя турнир давно изменил формат и открыл двери для целых делегаций из отдельных стран, элитное соревнование кардинально обновилось именно в этом году - УЕФА действительно удалось создать Суперлигу из того, что было, не ограничиваясь закрытым пулом грандов.

А где те 16 чемпионов, о которых мы говорили выше? Далеко внизу во второй половине таблицы! Выше 18-го места у нас "Спортинг", "Фейеноорд", "Байер", "Интер" и… всё! Такое впечатление, что все, кому не удалось взять золото домашнего чемпионата, решили направить силы на международный турнир. И если вам кажется, что все будет как обычно и в плей-офф попадут хорошо известные имена, вспомним значительную усталость топовых команд. Они нуждаются в распределении ресурсов между несколькими важными турнирами, поэтому во время стыковых матчей им предстоит очередное испытание. Будет тяжело, если представится итальянская супермашина "Аталанта". Еще сложнее, если выпадет другой гранд, это вполне возможно в условиях нынешней таблицы. Этап лиги еще продолжается, но уже полнится сенсациями.

Несколько чемпионов уже вылетели из ЛЧ

За 2 тура до конца ничего не будут делать 2 клуба-чемпиона. С трофеем за домашний турнир, но с нулём очков буксуют "Слован" и "Янг Бойз". Не показав какой-либо уверенной игры, они могут дать время молодежи, чтобы почувствовать вкус элитного противостояния. Тем более, там в соперниках будут "Селтик" и "Бавария".

Еще несколько команд в шаге от вылета. И, к сожалению, украинцы тоже в этом списке. Мы всю осень наблюдали, как "Шахтер" каждый тур упускал возможности, максимально провалив первый розыгрыш Этапа лиги. Если чисто математически горняки еще могут попасть в зону стыков, то ужасная разница мячей "-8" усложняет эту задачу. А в этом году получилось так, что действующий чемпион очень близок к тому, чтобы упустить кубок и в УПЛ.

Таблица очень плотная: между 8 и 24 позицией всего 5 очков! И именно в этой зоне стыков спрятались чемпионы с полностью неопределенным будущим. Критически не хватает очков "Спарте", "Црвене" и "Штурму" - ничья даже в 7-м туре лишит их шанса на отбор. В несколько лучшем положении "ПСЖ", но 25-я позиция и 7 очков маловато для парижан. В контексте темы возможного вылета чемпионов из ЛЧ, на этапе группы чрезвычайно интересны матчи "ПСЖ" - "Манчестер Сити" и "ПСВ" - "Црвена Звезда": поражение любой команды почти точно выбросит её в зону прямого вылета. Те же горожане сидят рядом с "Реалом": это уникальный случай, когда на грани полного вылета из турнира его действующий рекордный победитель.

Но даже так евровесна может быть без половины перечисленных в первом пункте команд. Все из-за формата стыков, где будут пересекаться абсолютно непредсказуемые пары! Против последних мест-счастливчиков выпадут те, кому не хватило какой-то мелочи до первой восьмерки. Так, "Реал" имеет все шансы пересечься с "Аталантой", а "ПСВ" с "Баварией". За 6 туров мы неоднократно наблюдали, как андердоги издевались над грандами, поэтому сценарий вылета чемпионов в первом плей-офф ЛЧ все еще возможен. Эти прогнозы превращают самый дорогой турнир Европы в сериах сплошных интриг.

Бывало ли так раньше?

Почти никогда! По крайней мере, среди топовых лиг Европы. Сравним 4 последних групповых этапа ЛЧ, когда послековидный футбол оформил новое видение и новые требования. К примеру, в украинской клубной истории за это время "Шахтер" трижды был чемпионом (один раз без титула в 2022), еще раз "Динамо". Тогда победители УПЛ еще напрямую попадали в группу ЛЧ, но результаты совершенно разные. Горняки ни разу не выходили в плей-офф, выпадая в Лигу Европы. Киевляне не выдержали проверку группой смерти, провалив свой сезон группы Лиги чемпионов 21/22 в статусе чемпиона Украины. В последний раз украинский именно чемпион выходил в весеннюю часть элитного турнира в розыгрыше 17/18 - это был настоящий праздник, вероятность которого теперь под большим вопросом после обновления Этапом лиги.

В топ-5 лиг такого невезения раньше почти не бывало. "Бавария", которая доминирует по этому параметру за отчетный период, всегда выходила с первого места и ни разу не проиграла в квартетах. От Франции, за послековидный период нового футбола, "ПСЖ" так же уверенно проходил группу; один раз это удалось и "Лиллю". От Серии А, где победители менялись больше всего, все тоже предсказуемо – ни одного провала. Так же стабильны чемпионы своих лет от Англии и Испании: не только выходили из группы, но и стабильно соревновались между собой и выигрывали ушастого. Чемпионы своих домашних соревнований уверенно шагали в плей-офф ЛЧ, где для них борьба только начиналась. И как же это контрастирует сейчас с Этапом лиги!

Больше всего страдали второстепенные чемпионы: почти всегда покидали лигу "Янг Бойз", "Галатасарай" или "Олимпиакос". Это было легко объяснимо, потому что на старте квартета гранды гарантировали себе квалификацию, а затем играли футболистами запаса – все равно их было не догнать. Даже от Португалии, Бельгии, Чехии или Австрии в 1/8 выходило минимальное количество представителей; была закономерность, что чемпионы этих стран обычно вылетали или переходили в ЛЕ. Похоже, что новый формат ЛЧ действительно дает нам шанс увидеть непредсказуемый турнир. Но есть один нюанс – среди его участников весной будет гораздо меньше чемпионов.