'Сашу зимой закрыли на летней кухне, а мы его похитили'. Как живет один из самых скандальных героев 'Говорить Україна', которому мама выбила зубы

Телеведущий Алексей Суханов раскрыл, как сложилась судьба одного из самых скандальных героев ток-шок "Говорить Україна" Саши, который страдал от жестокого обращения родной матери. По словам журналиста, команде проекта удалось спасти мальчика, поэтому сейчас он живет беззаботной жизнью.

Как признался ведущий, чтобы обеспечить Саше спокойное будущее, им даже пришлось нарушить закон. Об этом он рассказал в интервью для "ИПсО и люди".

"Я вспоминаю маленького Сашу, над которым издевались родители. Биологическая мать выбила ему зубы молотком. Тогда мы нарушили закон. Мы фактически похитили мальчика, чтобы привезти в студию. Она приехала с мужем и другими детьми. Сашу зимой закрыли на летней кухне, а мы его похитили. Привезли, чтобы его не отдать", – вспомнил ведущий.

Тогда команда шоу "Говорит Украина" делала все возможное, чтобы забрать Сашу из токсичной семьи, и все же смогла подарить ему счастливую жизнь.

"Сейчас Саша счастлив. Он живет в любящей приемной семье из Киева, общается на трех языках: украинском, немецком и английском. Он занимается танцами и поет в хоре", – рассказал журналист.

Алексей Суханов подчеркнул: эта история показывает, что "Говорит Украина" не "маргинальное шоу", как часто отмечают хейтеры, а проект, который спасает жизни. В частности, ведущий развенчал миф о том, что участниками программы якобы становились актеры, а все события были прописаны в сценарии: "Никакой вымышленной истории не было. Все герои – граждане Украины, реальные люди".

Шокирующая история Саши

Саша стал шестым ребенком в своей семье с Черниговщины. Мама не приняла его с самого рождения, поэтому издевалась: часто била, выгоняла на ночь в холодный сарай, где не было даже окон, не покупала игрушек, а есть давала кашу, которую варила собаке. Женщина жестоко относилась только к Саше, тогда как других детей любила, хорошо одевала и водила в школу. Чтобы соседи не видели травм на теле мальчика, она его прятала, или же говорила, что его избил козел.

Когда во время съемок шоу "Говорить Україна" ужасное поведение женщины разоблачили, она решила оправдать свое поведение тем, что думала, будто бы Саша не ее ребенок. Она заявляла, что парня якобы подменили в больнице. Однако подтвердить или развеять такие подозрения она не захотела, поэтому отказалась от теста ДНК.

Когда ужасная история Саши стала публичной, мальчика доставили в больницу "Охматдет", а мать арестовали.

