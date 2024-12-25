Подстава в Лиге чемпионов? Почему новую таблицу нельзя выигрывать и что нужно знать о судьбе 'Шахтера' в турнире

Лига чемпионов после 6 туров разогнала интригу на максимум: 31 клуб так или иначе еще претендует на евровесну! Среди них – и "Шахтер". Но просто занять какое-нибудь место выше 24-го недостаточно, УЕФА и здесь подготовила несколько сюрпризов. OBOZ.UA рассказывает, почему победа на этапе Лиги не так выгодна и почему украинский клуб устроит только один вариант.

Видео дня

"Шахтер" спасут только две победы

После 6 туров еврокубков шансы на евровесну сохраняет только один украинский клуб. Чисто математически это вполне возможно, но "Шахтеру" следует только выигрывать. Далее "Брест" и "Боруссия", две команды из первой десятки таблицы. Надо брать 6 очков. Возможно ли это? Команда Пушича не выделяется яркой игрой (хотя по некоторым показателям в ЛЧ обходит даже грандов). Но это все игровые характеристики. Возможно, за время паузы и сборов, горняки что-то смогут придумать исключительно под еврокубки.

Взглянем на будущее "Шахтера" с точки зрения положения в таблице. Сейчас мы в очень неудобной зоне, когда и стыки близко, и вылет возможен. Математика такова: 4 очка в наличии, 4 балла в зону стыков, 6 очков в комфортную зону тех же стыков. Помешают "-8" в графе разницы мячей. Прямые соперники (те же МанСити, Штутгарт или Жирона) имеют лучшие показатели в этом плане, поэтому уже на очках все станет понятным. Рядом и дух "ПСВ": поражение от нидерландцев, по равенству очков, оставит нас ниже. А еще есть множество других команд, которые также будут влиять на малейшие движения между местами… Поэтому Stats Perform оценивает возможность выхода украинцев в стыки в 1.2%.

"Шахтер" сам виноват в своем положении. Нас спасут только 6 очков – невероятный результат в две победы. Пока это фантастика, но только она разместит нас где-то в зоне стыков. Даже 4 добытых очка (из-за разницы голов) все равно оставят вне стыков, только если не удастся напихать десятку двум лидерам ЛЧ и сохранить ворота сухими. Невыход дальше должен означать отставку Марино Пушича или его увольнение, что уже больше фанатов считают нужным действием.

"Ливерпулю" лучше отдать лидерство?

Каждое место влияет на будущего соперника. Поэтому если "Ливерпуль" завершит на первом месте, в 1/8 ему может выпасть клуб, который займет 15, 16, 17 или 18 место. Прямо сейчас это "Бенфика", "Спортинг", "Фейеноорд" и "Монако". Команды слабы и на их место претендуют… "Манчестер Сити", "Реал" и "ПСЖ". Не повод ли это уступить первую ступеньку для более легкого пути в четвертьфинал?

Сравните это с командой, которая финиширует на седьмом или восьмом месте - она может сыграть с командой, которая финиширует на 23-м или 24-м месте, но также рискует столкнуться с командой на девятом или десятом местах, что может быть главной европейской командой. Хотя победа в 7-м туре позволит Слоту провести хоть какую-то ротацию игроков; раньше Салах, Джонс, Гакпо и другие с поля не уйдут. Ох и сложный выбор для мерсисайдцев…

Каждое место первой восьмерки будет влиять на дальнейшую судьбу

УЕФА еще до старта новой ЛЧ закладывала жребий таким образом, что победителю общей таблицы на евровесну первой должна выпасть команда-средняк. Но совсем другой ход событий и массовые провалы грандов изменили впечатление фанатов и сделали невозможными какие-либо прогнозы.

Вот, например, тот же "Ливерпуль" имеет отрыв от стыков в 6 очков и уже к ним не попадет. А вот места 2-8 математически могут занять еще 20 команд! Снова смотрим на таблицу жребия – и понимаем, что 9 топовых европейских команд вне первой восьмерки могут стать их соперником в стыках в любом случае. Если лидеры лучших чемпионатов продолжат так же плохо играть и застрять внутри зоны отбора, "Брест" или "Астон Вилла" могут пожалеть о своем ярком лигочемпионском пути.

Фавориты еще должны сражаться за стыки

Плей-офф ЛЧ – еще та лотерея. Мы уже ожидаем, каким будет финиш для больших команд в группе: кто бы мог подумать, что в январе "ПСЖ" и "Манчестер Сити" будут разыгрывать право на жизнь в элитном турнире? Opta подсчитала, что стыки доступны многим командам. Но есть большая разница: 15 очков – это еще и 73% на первую восьмерку, тогда как 14 зачетных баллов – гарантированные стыки. Даже 9 очков может быть достаточно, чтобы забрать последнюю, 24-ю строчку. Это еще та лотерея: нужно, чтобы проиграли все соперники за позицию. А за это место до сих пор соперничает и "Шахтер".

А вот андердоги – почему все забыли о них? "Лилль" в новом формате в топе; даже если французы проиграют оба зимних матча, они отбором продолжат свой лучший за 10 лет евросезон. Так же и "Бенфика" или "Селтик" - им достаточно одной победы, чтобы фанаты безумствовали от крутого шествия. Все очень плотно: между 9-м и 24-м местом всего 4 очка разницы! Еще со дна могут постучаться "Жирона", "Спарта" и "Штутгарт".

Когда будут играть финал этапа Лиги и стыки?

7-й тур ЛЧ будет разыгран 21-22 января. Последний, интригующий тур Лиги чемпионов, сыграют 29 января, все 18 матчей пройдут одновременно в 22:00. Сразу после них УЕФА проведет жребий стыков: 16 команд узнают соперников на 2 дополнительных матча. Эта стадия запланирована на 11-12 и 18-19 февраля. Первая восьмерка после группы может до марта отдохнуть и сфокусироваться на турнирных задачах в других соревнованиях.

Впереди – решающие матчи Лиги чемпионов. Прежде всего они решающие для "Шахтера", уже единственной украинской команды, которая может продолжить играть в Европе. Но интересно будет, как дефицитные места будут разбираться в персональных дуэлях гранды топовых чемпионатов. Вылетят ли прошлогодние финалисты и чемпионы уже на этой стадии? Выйдет ли у них потеснить сенсаций сезона? У фанатов много вопросов, на которые будут отвечать последние минуты 8-го тура. Будущий жребий стыков – космос.