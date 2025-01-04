Чемпионы, рекордсмены, дебютанты. 7 лучших футбольных команд 2024 года

Вдохновители, заставившие сердца миллионов фанатов болеть за незнакомые им ранее команды. Фантастические коллективы, влюбляющие с первого взгляда. Тренера, которые с помощью одной фишки переписывают историю. Все это произошло в европейском футболе всего за год. OBOZ.UA вспоминает, какие команды стали для нас наслаждением в 2024-м.

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"Реал" Мадрид (2 место рейтинга УЕФА)

Победитель Лиги чемпионов точно может считаться одной из лучших футбольных команд мира. Много ценных звезд (а с лета еще больше), нацеленность на результат, достижение всего и полное доминирование в двух главных турнирах сезона. О "Реале" многое можно было бы сказать хорошего, потому что именно таким клуб и был до осени. Сейчас же сливочным плохо: в Ла Лиге "Реал" - лидер в шатком положении. В новой ЛЧ сливочные на грани вылета. Команда успешна, впрочем, нет той уверенности на поле, особенно после болезненных поражений от "Барселоны" и "Ливерпуля". Но во всех турнирах все еще можно поправить, поэтому королевская сага продолжается.

"Боруссия" (8 место рейтинга УЕФА)

"Боруссия" – команда совершенно разных впечатлений. Финалист ЛЧ, который наверняка наказал на своем пути "Атлетико" и "ПСЖ" не был таким же ярким в Бундеслиге. Даже ее игроки не слишком спешили стать лучше соперников; Мален, Фюллькруг и Брандт не выделялись посреди остальных. А все потому, что дортмундцы – сборная уравновешенности. Молодые таланты с опытными лидерами обеспечили тот баланс, удержанный Шахином после Терзича. В сезоне 24/25 пчелы повторяют прошлый розыгрыш, больше отдавая предпочтение еврокубкам. И в этом году они могут укрепить свое новое положение победой в ЛЧ. Многие аналитические порталы ставят клуб в число претендентов на ушастого.

"Аталанта" (19 место рейтинга УЕФА)

Рядом уверенно шагает "Аталанта". В этом году бергамаски выиграли свой первый в истории трофей – Лигу Европы. И сделали это на классе, разгромом прервав беспроигрышную серию невероятного "Байера". Казалось, летом сказка закончится, но Лукман, Дзаппакоста, Скамакка и другие остались. Гасперини продолжает строить команду, которая удобна для него и очень неудобна для соперников. Прямо сейчас "Аталанта" – лидер Серии А, завершившей свое восьмилетнее переоформление в новую силу итальянского чемпионата. Так же у них все хорошо в новой Лиге чемпионов – в плей-офф это будет очень сложный соперник для кого угодно.

"Астон Вилла" (63 место рейтинга УЕФА)

Внезапная звезда АПЛ – тоже в нашем списке. Это единственная команда из английского чемпионата, которая в прошлом году приятно удивила. За очень короткий период тренеру Эмери удалось оптимизировать несыгранный состав и превратить его в конфетку, которая в сезоне 23/24 установила собственный рекорд по очкам и регулярно издевалась над лидерами Англии. У них еще и голкипер попал в тридцатку лучших футболистов мира – Мартинес действительно вытворяет что-то невероятное в рамке ворот. "Астон Вилла" также отдала абсолютный приоритет Лиге чемпионов. Дебютный сезон в элитном еврокубке бирмингемцы хотят провести в числе лучших.

"Байер" (10 место рейтинга УЕФА)

Прогресс года. Именно так можно охарактеризовать год "Байера". Под руководством Алонсо команда установила уникальный для себя и немецкого футбола рекорд непобедимости, почти подняла над головой первый еврокубок и открыла миру новое имя на футбольной карте. Их матчи всегда включали в последние 10 минут, потому что все знали, что даже с 0:2 фармацевты отыграются за мгновение до свистка. Удивительно, что клубу летом удалось сохранить своих лидеров – Гримальдо, Вирца и Бонифейса. Эта атакующая тройка и сейчас ведет леверкузенцев к новой вершине: они почти догнали "Баварию" в Бундеслиге и за шаг от плей-офф ЛЧ.

"Олимпиакос" (43 место рейтинга УЕФА)

Увидеть в этом списке греческую команду – что-то из фантастического. Но нельзя забывать достижения победителя Лиги конференций: они привезли в Пирей первый в их истории международный кубок. Тем более, это еще и первый европейский трофей для Греции, поэтому достижение команды максимально историческое. Просто сейчас олимпийцы снова первые во внутреннем чемпионате, а в Лиге Европы борются за стыки. Летом их тщательно ограбили клубы второй силы континента, ушли почти все лидеры. Перестройка во главе с нападающим Эль-Кааби затянулась, ведь уверенного преимущества над соперниками у лучшей команды Греции уже нет. Однако год все равно был поразительным.

"Брест" (110 место рейтинга УЕФА)

Могла быть в этом списке и "Жирона", но в Ла Лиге она отстает, а в ЛЧ полностью провалилась, поэтому назвать успешным весь год невозможно. А вот "Брест" – открытие французского футбола, который в первой же в их истории Лиге чемпионов расположился в солидной компании грандов. Абсолютный середняк Лиги 1 не считался претендентом даже на первую десятку, но в последнем туре домашнего чемпионата им улыбнулась удача: тогда-то мы и узнали о новом имени в ЛЧ. Летом команда пополнилась, продала нескольких игроков – и продолжает переписывать историю. Такое низкое место в рейтинге УЕФА у французов ненадолго: красные растут каждую неделю. Именно они будут соперниками "Шахтера" в январских матчах еврокубков – это будет интересная заруба.