Футбольная Суперлига будет? 8 вопросов, которые раскроют вам смысл самого дорогого клубного турнира

Три года назад планы о футбольной Суперлиге для избранных ворвались в наше информационное пространство. С тех пор было много споров и даже судебных разбирательств, из плана Переса ушли почти все команды и турнир будто исчез. Но несколько недель назад стало известно – новая Суперлига очень близка к запуску! OBOZ.UA собрал главные вопросы об Объединенной лиге и рассказывает, есть ли в ней что-то новое, кроме названия.

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Суд разрешил перезапустить Суперлигу?

Да. Первая попытка стартовать с проектом провалилась почти 4 года назад, когда внутри структуры из 15 команд остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус"; затем и туринцы отказались от идеи. Однако, несмотря на хейт и неприятие клубов и фанатов, новая Суперлига может существовать. Европейский суд запретил наказывать клубы, попытавшиеся создать альтернативный турнир. Следовательно, у Переса и компании развязаны руки.

Проект переписали: теперь это не закрытое собрание элитной элиты. Компания А22 (созданная "Барселоной", "Реалом" и "Ювентусом" для спонсирования и продвижения законодательства этих соревнований) конкретно взялась за ребрендинг и хочет, чтобы многолиговое соревнование состояло не из двух испанских грандов, а из целых соцветий европейских команд. Встречайте: Объединенная лига.

Почему Объединенную лигу нельзя называть Суперлигой?

Здесь тоже не обошлось без судов, но не из-за желания всех поглотить. Дело в том, что "Суперлига" – очень распространенное в спорте название. Только в баскетболе их можно насчитать больше десяти (в частности, украинская баскетбольная Суперлига), в футболе они тоже встречаются. Чаще это слово ассоциируют с чемпионатом Дании. И вот только возникла идея богатой Суперлиги - в суд прилетел скандинавский иск. В марте 2024-го Европейский Союз постановил, что чемпионат Дании зарегистрировал такое название как свой бренд, а значит, в Европе может быть только одна Суперлига.

Когда запустится новая Объединенная лига?

Уже через 8 месяцев. Испанское медиа As пишет, что переделанную Европейскую футбольную Суперлигу хотят впервые разыграть в сентябре этого года. Это будет классический формат лиги (как УПЛ, Ла Лига или чемпионат Бельгии), где все сыграют против всех и дома, и в гостях, а дальше будет плей-офф. Хотя GOAL пишет, что Объединенная лига начнет существование не раньше 2026-го года. Пока не ясно, как будут уживаться вместе с ней внутренние чемпионаты, многочисленные кубки и еврокубки. А осенью 25-го еще будут последствия расширенного Клубного чемпионата мира…

Будет больше лег?

Сразу четыре! Вместо одной лиги из двух десятков клубов, А22 предлагает создать 4-уровневую систему. Лучшей будет Звездная лига, за ней расположится Золотая; в обеих по 16 команд. Далее по рейтингу – Синяя и Союзная, где соберут еще по 32 клуба! В двух высших дивизионах 4 лучшие команды групп будут выходить в плей-офф, а по два лидирующих клуба Синей и Союзной лиг будут попадать в 1/8 финала.

Всего 96 участников, что все равно меньше, чем в трех текущих еврокубках под эгидой УЕФА. Лиги, в свою очередь, будут делить на подгруппы по 8 клубов – каждый из участников гарантированно сыграет 14 матчей, половину дома. Организаторы нового турнира отмечают, что по всем цифрам Объединенная лига будет круче, чем даже Лига чемпионов:

Что нового обещают?

Все предложения можно описать "принципиально не так, как в ЛЧ, ЛЕ и ЛК". А22 предлагает, чтобы в конце сезона в каждой лиге проходил этап плей-офф на 8 клубов, чтобы определить чемпиона лиги. Планировать обещают так, чтобы уважать внутренний календарь и гармонично вписать его в существующее расписание без увеличения количества игровых дней, а проводить матчи хотят посреди недели. Ежегодно попасть в Объединенную лигу смогут клубы из более чем 50 европейских стран.

Идея выглядит интересной: клубы из условных Исландии или Лихтенштейна не знают, что такое играть с лучшими командами мира. Также с этими грандами изредка пересекаются представители тех же Греции, Литвы и даже Украины. Встречный вопрос – будет ли интересно "Реалу" и "Барселоне" побеждать аутсайдеров, которые вряд ли смогут показать качественный футбол даже на своем поле? А примут ли идею фанаты, активно выступившие против старой Суперлиги. Они вряд ли будут довольны подобным турниром и в новом формате.

Есть "Барселона" и "Реал". А кто еще?

Только для топовой, Звездной, лиги нужно найти еще 14 участников. Где их набрать? От старой Суперлиги под подпись отказались все испанские клубы, кроме двух упомянутых. А что, например, в Англии, где собрались рейтинговые коллективы Европы?

Sky Sports пишет, что для АПЛ забронировано 10 мест Объединенной лиги, три из них в элитном дивизионе. И вроде как обменять ЛЧ на непонятный турнир никто не хочет, но если предложат больше денег… В таком случае английские журналисты уже не так уверены в моральной силе клубов с Альбиона. Мотивация проста: бесплатные трансляции привлекут много спонсоров, затем удастся переформатировать канал на подписку и фонд будет еще больше. Именно этого опасаются в Англии. И именно на это хотят опираться Перес и компания.

Хотя здесь тоже нужно ждать официальные комментарии. К примеру, "Манчестер Сити", "МЮ" и "Тоттенхэм" повторно отказались от участия в турнире еще год назад, до официального перезапуска. И сейчас молчат. "Арсенал" и "Ливерпуль" волной вымыло из списка клубов в 2021-м. Но сейчас речь о новой структуре и новых деньгах…

Сразу будет и женская Объединенная лига?

В тот же год или в 2026-м. А22 заявляет, что это будет глобальная платформа женской игры. Первоначально запустят Звездную и Золотую лиги, по 16 клубов. Формат розыгрышей как в мужской: минимум 14 игр для каждого коллектива, равное количество домашних и выездных матчей. А еще большее количество участников, на 14 больше, чем в соревнованиях от УЕФА. Так же сможет большинство клубов из всех европейских стран. Календарь будут заключать так, чтобы не мешать проведению внутренних женских лиг.

УЕФА не сможет ничего сделать?

Конфликт продолжается. Главный промоутер обновленной Суперлиги Берн Райнхарт пытался указать на несуразность Этапа лиги в ЛЧ, комментируя разгром загребского "Динамо" 9:2 от "Баварии", где, по его мнению, не было конкуренции. Однако поражение тех же мюнхенцев от "Астон Виллы" или низкие позиции сразу двух главных претендентов на ушастого он, почему-то, позже не упомянул.

В то же время УЕФА (при поддержке ФИФА) стоит на своем. Несмотря на то, что суд запретил им ограничивать конкуренцию на спортивном рынке, они все равно против попыток реформировать устойчивую систему турниров. Пока прошло не так много времени и реакции на новое предложение от компании А22 футбольные функционеры еще не дали. Больше всего ситуация непонятна для нас - фанатов.

Объединенная лига пытается захватить футбольный рынок и стать главным клубным турниром. Пока ее шансы близки к нулю, потому что нет участников. С другой стороны, предложение только появилось и его еще изучают. Сможет ли А22 решить противоречия с Лигой чемпионов и УЕФА? Мы увидим новое поражение Переса или "Реал" с "Барселоной" будут заново собирать когорту элитных клубов? Сага набирает обороты.