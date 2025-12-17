У Трампа настойчиво ускоряют согласие Украины на его условия и "платиновые" (WP) гарантии мира, намекая, что "на столе" они будут не всегда, а лишь до [нашего, а не российского] Рождества [включительно?],

в связи с чем весьма стоит поторопиться (Politico) [вместо болтовни об общественном согласии, народно-диванном мандате, а заодно достоинстве и отечественном законодательстве, которые, безусловно, очень волнуют американцев, причем все одинаково].

Европа же, прекрасно понимая, что к чему, и собственную общественность все активнее готовя к войне (WSJ), всячески подстрекает Украину к продолжению боевых действий [дабы войну уже свою по возможности отложить].

Воспримет ли эту "платину" еще и мордор, покамест неведомо, но следует – вместо долбо*бических размышлений да рассуждений о будущих вражьих мыслях – четко осознать:

срочно согласиться – не теряя времени и без привычных традиционных неконструктивных мантр/причитаний [о контрибуциях и поллюциях, (контр)революциях и конституциях] – надо именно нам,

чтобы враг (как раз он, а не мы!!!) оказался перед сумасшедшей альтернативой: смириться тоже либо пойти против Америки [и даже, откровенно говоря, не знаю, что для нас будет лучше].

Но для этого – когда время единственных ходов – свой верный ход должна сделать Украина.

А вот что действительно должно тщательно обсуждаться – так это источники финансирования (разумеется, не Соединенными Штатами, а, видимо, Европой, в том числе, возможно, за счет замороженных российских активов) эвакуации и нового местожительства всех, кто из соответствующей части Донбасса пожелает переехать, чтобы обустроиться всерьёз и надолго в безопасном месте!