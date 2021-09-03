Лидер "Динамо" пропустит матч Украины против Франции в отборе на ЧМ-2022

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский получил повреждение в выездном матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). Он не сможет помочь нашей национальной команде в поединке квалификации на Мундиаль против Франции и спарринге против Чехии.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), полузащитник получил травму приводящей мышцы. Из-за нее наш соотечественник выбыл из игры на две недели.

Отметим, что до выхода на поле в противостоянии с Казахстаном Буяльский не выступал за сборную на протяжении двух с половиной лет.

Напомним, что матч против действующих чемпионов мира состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский", а контрольный поединок против Чехии – в среду, 8 сентября.

Видео дня

Встреча с французами будет иметь большое турнирное значение для подопечных Александра Петракова. Наши соперники лидируют в группе с восемью очками и находятся на единственной позиции, которая гарантирует прямое попадание на Мундиаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет с Украиной в Киеве.