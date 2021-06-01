Лидер "Динамо" продлил контракт с клубом

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский подписал новый контракт с киевлянами. Он будет действовать еще четыре года – до лета 2025-го.

28-летний полузащитник признался, что ему было приятно получить предложение о продлении задолго до окончания действующего соглашения. Говоря о целях на следующие четыре года, украинский футболист рассказал о серьезных амбициях, связанных с выступлениями на европейской арене.

"Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что "Динамо" заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая. В течение четырех ближайших лет в "Динамо" хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне", – цитирует слова Буяльского официальный сайт киевлян.

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Напомним, что Виталий является воспитанником "Динамо" и выступает за взрослую команду с 2014 года. На его счету 231 матч за столичный клуб, 41 забитый гол и 33 результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что лидер киевлян не сможет помочь сборной Украины на Евро-2020 из-за повреждения в финале Кубка страны. Комментируя эту ситуацию, Буяльский не стал скрывать, что был расстроен, узнав о проблеме.