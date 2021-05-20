Лидер "Динамо" покинул сборную Украины и не сыграет на Евро-2020

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на чемпионате Европы по футболу-2020, который стартует 11 июня. Как сообщает пресс-служба УАФ, у центрального полузащитника – трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения в финале Кубка Украины.

Виталий начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала. 20 мая Виталий Буяльский покинул расположение главной команды страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний Буяльский пришел в "Динамо 2" в 2010 году из Олимпийского колледжа им. Поддубного. С 2014 года стал игроком первой команды. За это время в бело-синей футболке провел во всех турнирах 123 матча, в которых забил 20 голов и сделал 17 ассистов.

Ранее известный украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что в первых матчах отбора на ЧМ-2022 нашей национальной команде не хватило именно Буяльского.

Жена Виталия Алина регулярно радует подписчиков в социальной сети Instagram сексуальным фотосессиями.