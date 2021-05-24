Лидер "Динамо" впервые прокомментировал неучастие в Евро-2020

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский признался, что расстроился из-за того, что не сможет принять участие в Евро-2020. Футболист получил повреждение стопы в финале Кубка Украины и выбыл минимум на месяц.

В интервью программе "Великий футбол" Буяльский впервые рассказал о том, что наставник "желто-синих" Андрей Шевченко подбодрил подопечного. При этом сам Виталий заявил, что сейчас не любит говорить на тему национальной команды.

"Шевченко вызвал к себе, поговорили с ним и сказал что на этом жизнь не заканчивается, но сам понимаю, что шансов может таких и не будет, но будем надеяться, что все наладится. То, что говорят, что я стану сильнее, думаю, это неправда. Все равно ты расстраиваешься где-то в глубине души, думаешь, что вот был шанс, но так сложилось, но ничего, в принципе, главное и в клубе меня доктор поддержал, так же и руководство звонило, сказали, чтоб не расстраивался. Не сильно сейчас люблю подымать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься", – сказал динамовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Буяльский вошел в расширенный список сборной Украины, однако из-за травмы покинул расположение команды, которая готовится к Евро-2020. Кроме того, проблемы со здоровьем испытывает еще один игрок средней линии Виктор Коваленко.