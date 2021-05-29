Леоненко прокомментировал задержание Шевчука, упомянув о "главном алкаше страны"

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук столкнется с тем, что на него повесят ярлык алкоголика после скандального задержания за пьяное вождение в Киеве. Спортсмен практически не употребляет крепких напитков, однако это мало кто знает.

Об этом в комментарии Meta-ratings.com.ua заявил экс-нападающий киевского "Динамо" и коллега Шевчука по программе "Великий футбол" Виктор Леоненко. По его словам, этот инцидент очень сильно расстраивает из-за угрозы репутации Шевчука.

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"Со Славой после случившегося мы еще не общались. Он не пьет и тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали... Потому что на него это не похоже. Теперь из него сделают главного алкаша страны, хотя он спортсмен, не пьет. Выпил там на юбилее два бокала вина, но ему много и не надо. Конечно, меня эта история не радует, потому что те, кто его знают, тяжело в такое поверят. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки", – сказал Леоненко.

Напомним, Вячеслав Шевчук был задержан вечером 28 мая на бульваре Лесе Украинки в Киеве. Экс-футболист управлял автомобилем Porsche 911 и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бывший защитник "Шахтера" оказывал сопротивление представителям правоохранительных органов, которым лишь силой удалось усадить нарушителя в полицейскую машину.

Позже Шевчук записал видеообращение к украинцам, в котором извинился за свой поступок. Он также объявил о том, что покидает каналы "Футбол 1/2/3". "Я не имею морального права дальше работать на канале, должен его покинуть", – заявил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев высказался в поддержку Вячеслава Шевчука, призвав болельщиков не "убивать" того за его поведение.

А журналист Артем Франков выразил недоумение в связи с бездействием друзей Вячеслава, которые дали сесть тому пьяным за руль.