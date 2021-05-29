Шевчук выступил с заявлением о своем скандальном задержании в Киеве. Видео

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук выступил с извинениями к украинцам после того, как накануне был задержан пьяным в Киеве. Экс-игрока "Шахтера" поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем Porsche 911.

Сам Шевчук выложил на своей странице в социальной сети Instagram видеообращение. "Друзья, в первую очередь я бы хотел перед вами всеми извиниться за свой поступок. Прежде всего я бы хотел извиниться перед полицией, болельщиками Украины, перед футбольным клубом "Шахтер", телеканалом "Футбол". Я не имею морального права дальше работать на канале, я должен его покинуть. Не повторяйте моих ошибок. Извините", – сказал Вячеслав.

Напомним, Вячеслав Шевчук оказал сопротивление полиции при задержании за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Экс-защитник национальной команды был пойман на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Он кричал и толкал правоохранителей, которым лишь силой удалось посадить Шевчука в полицейскую машину.

Видео дня

Как сообщалOBOZREVATEL, журналист Артем Франков отметил, что Вячеслава должны были остановить друзья, с которыми он отмечал 85-летие "Шахтера" на НСК "Олимпийский".

В свою очередь бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев призвал не "убивать" Шевчука за его проступок.