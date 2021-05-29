Журналист о задержании экс-футболиста Шевчука: ему могло шарахнуть с непривычки

Бывшему футболисту сборной Украины Вячеславу Шевчуку, которого накануне в Киеве пьяным задержала полиция, должны были не дать сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения друзья, с которыми он праздновал 85-летие "Шахтера". При этом экс-игрок "горняков" не склонен к вредным привычкам.

Об этом в своем Telegram-канале написал известный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. По его мнению, близкие спортсмена или организаторы вечеринки должны были вызвать такси (чтобы посмотреть видео задержания, проскролльте ниже).

Видео дня

"В такой ситуации стоило бы задать пару вопросов друзьям "героя". Понимаете, насколько я знаю, он совершенно не склонен к выпивке и в голову ему могло шарахнуть именно с непривычки. Но дальше – неужели некому было его остановить? Неужели некому вызвать такси, чтобы ничего уже не соображающий человек не лез за руль? В конце концов, на серьезных мероприятиях специальные люди следят, чтобы гости благополучно разъехались... Ничего не понимаю. Что ж за друзья такие х*ровые – с такими и врагов не нужно, уже комплект", – написал Франков.

Напомним, Вячеслав Шевчук был пойман пьяным за рулем автомобиля Porsche 911. При задержании он оказал сопротивление полицейским, которым пришлось силой усадить экс-футболиста в патрульную машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Металлиста-1925" Дмитрий Кравченко, который 28 октября минувшего года в состоянии алкогольного опьянение устроил массовое ДТП в Харькове, получил наказание в 340 грн штрафа.