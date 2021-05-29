Алиев высказался о задержании пьяного Шевчука

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев призвал поддержать экс-игрока сборной Украины Вячеслава Шевчука, который накануне в Киеве попался пьяным за рулем. Спортсмена задержала полиция, которой тот оказал сопротивление (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

На своем YouTube-канале "Кент" Алиев заявил о том, что сам не раз сталкивался с подобными ситуациями. Он также добавил, что футболисты будут поддерживать Шевчука.

"В первую очередь я хочу поддержать Славу. Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Он совершил ошибку. Давайте не будет его "убивать". Мы все можем посмеяться, но давайте не "убивать". Ему нелегко. Могут быть серьезные последствия по работе. Это произошло, от этого никуда не денешься. Прекрасно понимаю эту ситуацию. Слава, знай, что футболисты и футбольный мир за тебя", – сказал Алиев.

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Напомним, Вячеслав Шевчук пойман пьяным за рулем Porsche 911 на бульваре Лесе Украинки в Киеве. Экс-футболист "Шахтера" отказался проходить тест на драгере, а также сопротивлялся. В итоге правоохранители силой посадили его в полицейскую машину.

Отметим, что в активе Шевчука 54 матча за сборную Украины. Он участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. За "Шахтер" Вячеслав отыграл 215 игр, в которых забил один гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный спортивный журналист Артем Франков заявил, что Вячеслав Шевчук не злоупотребляет алкоголем. Он также пришел в недоумение от того, что бывшего защитника "Шахтера" не остановил никто из друзей.