Леоненко о Ярмоленко в "Спартаке": что этих политиков слушать? Пусть идет

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко призвал Андрея Ярмоленко не обращать внимания на разговоры о политике в случае перехода в московский "Спартак". Эксперт программы "Великий футбол" выступил за трансфер игрока "Вест Хэма", так как он получает в Англии мало игровой практики.

Об этом сам Леоненко заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". По его мнению, Ярмоленко нужно самому принимать решение о своем будущем и не слушать окружающих.

"Нравится – пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл", – сказал экс-футболист "Динамо".

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Напомним, по данным СМИ, "Вест Хэм" намерен включить Ярмоленко в трансферную сделку по игроку "Спартака" и сборной Чехии Алексу Кралу. Таким образом лондонцы хотят снизить отступные за переход футболиста российской команды с 16 миллионов евро до восьми. Агент Андрея Вадим Шаблий исключил трансфер украинца в московский клуб.

Ярмоленко в нынешнем сезоне страдал от различных травм, из-за чего провел в чемпионате Англии лишь 15 матчей. В активе украинского футболиста одна результативная передача. Полузащитник попал в состав сборной Украины на Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" близок к покупке защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Ильи Забарного. За 18-летнего игрока клуб Романа Абрамовича якобы готов выложить 12 миллионов евро.

При этом СМИ узнали, что наставник киевлян Мирча Луческу не намерен отпускать молодого футболиста в другую команду.