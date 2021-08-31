Леоненко дал прогноз на выступления "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко считает, что киевляне займут четвертое место в группе Лиги чемпионов, в которую также попали "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". По словам эксперта программы "Великий футбол", только "Шахтеру" удастся финишировать на одном из трех первых мест и продолжить выступления в плей-офф ЛЧ или ЛЕ.

В эфире передачи он объяснил, что не сомневается в том, что "горняки" сумеют одолеть тираспольский "Шериф". Виктор также считает, что "Барселона" может оказаться на третьей позиции в квартете "Динамо" после ухода Лионеля Месси.

"Случайно можно обыграть кого угодно, причем не один раз. Мы еще не знаем, какая "Барселона" без Месси. Поэтому может и она самой слабой оказаться. У кого из наших клубов будет евровесна? У "Шахтера" будет, а у "Динамо" – нет. У "Шахтера" есть "Шериф", а у "Динамо" его нет", – поделился своим мнением Леоненко.

Видео дня

Напомним, что свои первые матчи в Лиге чемпионов "Шахтер" и "Динамо" проведут против "Шерифа" (15 сентября) и "Бенфики" (14 сентября), соответственно. Кроме клуба из Молдовы соперниками подопечных Роберто Де Дзерби станут "Интер" и "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" узнала соперников по группе в новом турнире от УЕФА под названием Лига конференций.