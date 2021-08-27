Определились соперники "Зари" в Лиге конференций: результаты исторической жеребьевки
В пятницу, 27 августа, состоялась первая в истории жеребьевка нового турнира от УЕФА под названием Лига конференций. "Заря", которая является единственным представителем Украины в этом турнире, сыграет с итальянской "Ромой", софийским ЦСКА (Болгария) и "Буде-Глимт" (Норвегия).
Перед торжественной церемонией луганчане находились во второй корзине. Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа A: ЛАСК, "Маккаби Тель-Авив", "Алашкерт", ХИК
Группа B: "Гент", "Партизан", "Флора", "Анортосис"
Группа C: "Рома", "Заря", ЦСКА София, "Буде-Глимт"
Группа D: АЗ Алкмаар, ЧФР "Клуж", "Яблонец", "Рандерс"
Группа E: "Славия" Прага, "Фейеноорд", "Унион Берлин", "Маккаби Хайфа"
Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован", "Линкольн Ред Импс"
Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура"
Группа H: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония".
Отметим, что победители групп автоматически выходят в 1/8 финала, а вторые места проведут стыковые матчи с клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" уступила венскому "Рапиду" в решающем раунде отбора в Лигу Европы по сумме двух встреч, пропустив шесть голов.