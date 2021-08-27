Определились соперники "Зари" в Лиге конференций: результаты исторической жеребьевки

В пятницу, 27 августа, состоялась первая в истории жеребьевка нового турнира от УЕФА под названием Лига конференций. "Заря", которая является единственным представителем Украины в этом турнире, сыграет с итальянской "Ромой", софийским ЦСКА (Болгария) и "Буде-Глимт" (Норвегия).

Перед торжественной церемонией луганчане находились во второй корзине. Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа A: ЛАСК, "Маккаби Тель-Авив", "Алашкерт", ХИК

Группа B: "Гент", "Партизан", "Флора", "Анортосис"

Группа C: "Рома", "Заря", ЦСКА София, "Буде-Глимт"

Группа D: АЗ Алкмаар, ЧФР "Клуж", "Яблонец", "Рандерс"

Группа E: "Славия" Прага, "Фейеноорд", "Унион Берлин", "Маккаби Хайфа"

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Группа F: "Копенгаген", ПАОК, "Слован", "Линкольн Ред Импс"

Группа G: "Тоттенхэм", "Ренн", "Витесс", "Мура"

Группа H: "Базель", "Карабах", "Кайрат", "Омония".

Отметим, что победители групп автоматически выходят в 1/8 финала, а вторые места проведут стыковые матчи с клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" уступила венскому "Рапиду" в решающем раунде отбора в Лигу Европы по сумме двух встреч, пропустив шесть голов.