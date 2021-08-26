"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
17,1 т.
Жеребьевка Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов сыграет в группе E с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Донецкий "Шахтер" по итогам жеребьевки попал в квартет D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

Динамо Киев попало в группу Е

Торжественная церемония состоялась в турецком Стамбуле.

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе
Видео дня

Матчи первого тура запланированы на 14 сентября. Полные результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

Все группы

Перед жеребьевкой 32 команды были разделены на четыре корзины.

Гендиректор "Шахтер" Сергей Палкин

В первую попали победители прошлогодних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы из шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция и Португалия).

Корзины перед жеребьевкой

"Динамо" попало в четвертую, а "Шахтер" – в третью. По правилам УЕФА на этом этапе команды из одной страны не могли попасть в одну группу. Также невозможно встретиться "Зениту" с "Динамо" и "Шахтером".

Напомним, что киевское "Динамо" вышло напрямую в групповой этап, как чемпион страны.

Динамо выиграло ЧУ

Донецкому "Шахтеру" пришлось пробиваться в ЛЧ через сито квалификации.

Андрей Пятов

"Горняки" стартовали с третьего раунда, где дважды с одинаковым счетом 2:1 победили бельгийский "Генк".

Шахтер прошел Генк

В раунде плей-офф подопечным Де Дзерби противостояло "Монако".

Лидер Монако сделал дубль в Харькове

Первая игра на выезде завершилась сенсационной победой 1:0.

Педриньо принес "Шахтеру" победу над "Монако".

Дома "Шахтер" полностью провалил первую половину игру, проигрывал 0:2, но Марлос, забив гол на 74-й минуте перевел матч в экстратаймы.

Марлос

За 5 минут до конца второго дополнительного тайма после удара Мудрика мяч от ноги французского защитника влетел в ворота.

Игроки "Шахтера" празднуют победу над "Монако"
ТурцияСтамбулЛига чемпионовжеребьевкаФК ШахтерФК Динамо Киев