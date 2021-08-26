"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов сыграет в группе E с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Донецкий "Шахтер" по итогам жеребьевки попал в квартет D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

Торжественная церемония состоялась в турецком Стамбуле.

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Матчи первого тура запланированы на 14 сентября. Полные результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

Перед жеребьевкой 32 команды были разделены на четыре корзины.

В первую попали победители прошлогодних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы из шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция и Португалия).

"Динамо" попало в четвертую, а "Шахтер" – в третью. По правилам УЕФА на этом этапе команды из одной страны не могли попасть в одну группу. Также невозможно встретиться "Зениту" с "Динамо" и "Шахтером".

Напомним, что киевское "Динамо" вышло напрямую в групповой этап, как чемпион страны.

Донецкому "Шахтеру" пришлось пробиваться в ЛЧ через сито квалификации.

"Горняки" стартовали с третьего раунда, где дважды с одинаковым счетом 2:1 победили бельгийский "Генк".

В раунде плей-офф подопечным Де Дзерби противостояло "Монако".

Первая игра на выезде завершилась сенсационной победой 1:0.

Дома "Шахтер" полностью провалил первую половину игру, проигрывал 0:2, но Марлос, забив гол на 74-й минуте перевел матч в экстратаймы.

За 5 минут до конца второго дополнительного тайма после удара Мудрика мяч от ноги французского защитника влетел в ворота.