Опубликован календарь "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов начнет во вторник, 14 сентября. Противостоять команде Мирче Луческу будет португальская "Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук.

Второй тур столичные футболисты проведут на выезде в среду, 29 сентября против мюнхенской "Баварии". Далее 20 октября "бело-синие" отправятся в Испанию на встречу против местной "Барселоны". 3-4-е туры в ЛЧ традиционно являются спаренными. Игра с "Барселоной" будет и в 4-м туре, но уже на поле домашнего НСК"Олимпийский" 2 ноября.

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23 ноября "Динамо" в 19:45 сыграет дома с мюнхенской "Баварией", а завершат групповой этап чемпионы Украины встречей в Лиссабоне с "Бенфиков". Матч запланирован на 8 декабря.

Полностью расписание киевского клуба выглядит следующим образом:

14 сентября, вторник

"Барселона" – "Бавария" (22:00)

"Динамо" – "Бенфика" (22:00)

29 сентября, среда

"Бавария" – "Динамо" (22:00)

"Бенфика" – "Барселона" (22:00)

20 октября, среда

"Барселона" – "Динамо" (19:45)

"Бенфика" – "Бавария" (22:00)

2 ноября, вторник

"Бавария" – "Бенфика" (22:00)

"Динамо" – "Барселона" (22:00)

23 ноября, вторник

"Динамо" – "Бавария" (19:45)

"Барселона" – "Бенфика" (22:00)

8 декабря, среда

"Бенфика" – "Динамо" (22:00)

"Бавария" – "Барселона" (22:00)

*время киевское

Напомним, что президент "Динамо" Игорь Суркис, комментируя результаты жеребьевки своего клуба указал на один из козырей.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" гарантировано получит от УЕФА 15,64 млн евро за участие в групповом турнире.