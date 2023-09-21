Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с нелепой идеей организовать сборную команду по футболу из представителе стран так называемого БРИКС. С будущего года в союз кроме страны-агрессорки и еще четырех его основателей (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) будут входить Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.

Об этом Лавров заявил во время Генеральной ассамблеи ООН, комментируя председательство России в БРИКС с 1 января будущего года, пишет сайт МИД РФ. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что 11 – это число игроков в футбольной команде.

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"Наша страна полноценно заступает на вахту председателя с будущего года. Но по традиции именно мы проводим сейчас такое заседание в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи. В ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет одиннадцать. Думаю, Бразилия особо отмечает, что одиннадцать – это состав футбольной команды. Может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС", – сказал Лавров.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер признала признала наличие диктаторы в РФ.

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