Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер признала, что решение об участии спортсменов из РФ на Олимпиаде-2024 зависит исключительно от одного человека – кремлевского диктатора Владимира Путина. Приспешница его преступного режима отметила, что окончательная позиция страны-агрессора относительно поездки на Игры в Париж еще не сформирована.

Об этом Винер заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Член высшего совета политической партии "Единая Россия", которая яростно поддерживает войну в Украине, добавила, что только Путин имеет право решать судьбу спортсменов, хотя ранее президент РФ переложил ответственность по вопросу участия на ОИ-2024 на самих атлетов.

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"Мы пока не знаем, допустят ли вообще кого‑то из российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Но как наш президент скажет, так и будем действовать в вопросе участия", – сказала Винер.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова назвала предательством согласие российских спортсменов на поездку в Париж-2024 под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

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