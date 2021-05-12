Криштиану Роналду установил исторический рекорд, побив достижения Баджо и Платини

Португальский нападающий Криштиану Роналду, забив гол "Сассуоло" в матче 35-го тура чемпионата Италии, оформил свой 100-й мяч в футболке "Ювентуса",

36-летний форвард сборной Португалии стал первым футболистом в истории туринского клуба, который забил более 100 голов во всех соревнованиях в своих первых трех сезонах за "черно-белых".

До этого планку первенства держали Роберто Баджо и Омар Сивори, достигшие этой отметки за 4 сезона в клубе. Мишель Платини забил свой сотый гол за "Ювентус" в 5-м.

Матч завершился со счетом 1:3.

Сассуоло – Ювентус 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 28 Рабьо, 0:2 – 45 Роналду, 1:2 – 59 Распадори, 1:3 – 66 Дибала.

Сассуоло – Консильи, Толян (Кирикеш, 56), Феррари, Марлон, Кирьякопулос (Рожерио, 77), Локателли, Обианг (Лопес, 56), Берарди, Траоре (Дефрель, 56), Бога (Джуричич, 77), Распадори.

Ювентус – Буффон, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Бонуччи, Артур (Бентанкур, 62), Кулусевски, Рабьо, Кьеза (Куадрадо, 81), Роналду, Дибала (Маккенни, 81).

Предупреждения: Марлон (18), Данило (23), Кьеза (33).

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство футболистов "Ювентуса" недовольны положением в команде капитана сборной Португалии Криштиану Роналду и по сведениям СМИ устроили против португальца бунт.

Отметим, что 20 января Роналду, забив гол "Наполи" в матче за Суперкубок Италии, стал первым футболистом в истории по количеству голов в официальных поединках за клуб и сборную.