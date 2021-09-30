Конфликт Сидорчука и Пятова в матче за Суперкубок Украины: журналист раскрыл подробности

Известный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что Сергей Сидорчук из "Динамо" и Андрей Пятов из "Шахтера" на самом деле не были близки к тому, чтобы подраться в перерыве матча за Суперкубок Украины между командами. Ранее эту информацию озвучил бывший ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык.

В эфире программы "ТаТоТаке" Спиваковский отметил, что конфликт двух капитанов ограничился тем, что они на повышенных тонах высказали друг другу претензии. После словесной перепалки они разошлись по раздевалкам.

Журналист сказал, что Сидорчук попросил голкипера успокоить тренеров "горняков", которые слишком эмоционально праздновали голы своей команды, выбегая на поле. В то же время, Пятов ответил, что футболисты "Динамо", по его мнению, некорректно ведут себя по отношению к главному арбитру, постоянно оказывая на него давление.

Видео дня

По словам Спиваковского, перед началом второго тайма капитаны киевского и донецкого клубов помирились, после чего инцидент был исчерпан. Он также отметил, что конфликт, который начали Пятов и Сидорчук в подтрибунном помещении, продолжили администраторы и тренеры команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

После поединка главный тренер киевлян Мирча Луческу обвинил соперников в неуважении к столичному клубу, а наставник "горняков" Роберто Де Дзерби резко ему ответил.