Сидорчук чуть не подрался с Пятовым в перерыве матча "Динамо" – "Шахтер" за Суперкубок, – журналист

Известный журналист Игорь Цыганык заявил, что между "Динамо" и "Шахтером" сейчас сложились крайне непростые и напряженные отношения. По его словам, это едва не привело к рукоприкладству в перерыве матча за Суперкубок Украины, который состоялся 22 сентября.

В эфире программы "Цыганык Live" он рассказал, что капитан киевлян Сергей Сидорчук был близок к тому, чтобы подраться с голкипером "Шахтера" Андреем Пятовым. Журналист удивился, что никто не сообщил эту информацию до него.

"С Суперкубка прошло уже достаточно времени, но почему-то в СМИ никто не сказал о том, что в перерыве там случился большой конфликт. Сидорчук чуть не подрался с Пятовым, а Николини (ассистент директора по футболу "Шахтера" – Ред.) хотел ударить Вукоевича. Откуда исходит эта агрессия, что случилось?" – сказал Цыганык.

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Бывшему ведущему программы "Профутбол" это напомнило ситуацию с конфликтом, кульминация которого произошла во время матча между украинскими грандами в мае 2016 года.

Тогда Андрей Ярмоленко ударил Тараса Степаненко, после чего на поле началась массовая драка, в которой приняли участие основные и запасные футболисты обеих команд. Это вылилось в провал сборной Украины на Евро-2016.

Цыганык выразил надежду на то, что грядущая встреча "Динамо" и "Шахтера" в украинской Премьер-лиге (3 октября) пройдет без эксцессов, поскольку вскоре наша национальная команда должна провести решающие матчи отбора на ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" одержали разгромную победу над киевлянами в поединке за Суперкубок Украины. После матча наставник столичного клуба Мирча Луческу раскритиковал поведение тренеров и игроков "Шахтера" и обвинил их в неуважении. Он получил резкий ответ от Роберто Де Дзерби, который возглавляет донецкую команду.