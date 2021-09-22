"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины, забив три гола "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Шахтер Динамо

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" и девятый раз в своей истории завоевал Суперкубок Украины. Поединок на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.

Луческу на встречу в стартовом составе выпустил Влада Супрягу, что стало достаточно большой неожиданностью. Оба клуба на первых минутах демонстрировали осторожную игру. "горняки" владели мячом, но "Динамо не прессинговало.

Динамо создало несколько опасных моментов на старте
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На 8-й минуте Николай Матвиенко получил удар ногой от Исмаили. Бразилец, пытаясь выбить мяч у Супряги, попал шипами в лицо одноклубнику.

Матвиенко получил удар ногой от Исмаили

В какой-то момент Марлон просто остановился с мячом, ожидая прессинга Супряги. Несколько секунд обе команды стояли неподвижно, а затем Бойко едва не привез гол, ошибившись в простой ситуации. Сразу после этого пошли настоящие качели. С интервалом в несколько минут "Динамо" создало два стопроцентных момента.

Динамо проиграло Шахтеру

Сперва Супряга попал в штангу, а затем великолепный удар в касание Буяльского после передачи Кендзеры отбил Пятов. Шахтер подолгу катал мяч в центре, выманивая оппонентов.

Горняки атаковали

"Динамо" очень хорошо реагировало на фланговые атаки "Шахтера", перестраиваясь в защите. Ближе к середине тайма донецкие игроки взяли мяч под контроль, заставляя "Динамо" постоянно обороняться. "Горняки" пытались строить свое нападение на индивидуальном мастерстве бразильцев.

Карлос Де Пена имел шанс забить гол

На 31-й минуте "Шахтер" открыл счет. Марлон сделал разрезную передачу на Додо, тот эффектно на замахе убрал Миколенко и точно отдал в штрафную, где Лассино Траоре переиграл всех в воздухе, отправив мяч под штангу.

Второй тайм начался с мощных атак "оранжево-черных", которые уже на 2-й минуте могли делать счет 2:0. После удара Тараса Степаненко круглый снаряд попал в штангу.

Удар Тараса Степаненко

Подопечные Де Дзерби демонстрировали замечательное командное движение. Игроки держали мяч, в основном обмениваясь продольными передачами. Они контролировали темп игры, но без продвижения вперед.

Миколенко и Марлос

На 52-й минуте "Динамо" большие силы бросило в нападение. Педриньо развернулся и точным выверенным пасом отправил Исмаили по флангу. Тот без проблем добежал до ворот Бойко, сделал прострел в центр и Траоре сделал дубль.

Сразу же в ответке "Динамо" могло сокращать разрыв в счете, но Пятов парировал удар Де Пены.

На 61-й минуте киевляне большими силами отошли к воротам соперника, что стоило им пропущенного гола. У Сидорчука без нарушения правил отобрали мяч, клуб из Донецка 4 в 2 выбежал в контратаку, которую неотбиваемым ударом завершил Алан Патрик – 3:0.

На этом игра была сделана. Оставшееся время вице-чемпионы Украины грамотно оборонялись, не позволив ничего создать столичным футболистам.

Траоре сделал дубль

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "горняки" со счетом 5:0 разгромили "Мариуполь", а "Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией".

Напомним, что в поединке за Суперкубок Украины выигрывали только "Динамо" (9 раз) и "Шахтер" (8).

Прошлый розыгрыш завершился со счетом 3:1 в пользу "бело-синих".

Всего в истории Суперубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встречались между собой 13 раз. 5 побед у киевлян, 3 у дончан. Еще 5 раз основное время завершалось вничью.