"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины, забив три гола "Динамо"

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" и девятый раз в своей истории завоевал Суперкубок Украины. Поединок на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.

Луческу на встречу в стартовом составе выпустил Влада Супрягу, что стало достаточно большой неожиданностью. Оба клуба на первых минутах демонстрировали осторожную игру. "горняки" владели мячом, но "Динамо не прессинговало.

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На 8-й минуте Николай Матвиенко получил удар ногой от Исмаили. Бразилец, пытаясь выбить мяч у Супряги, попал шипами в лицо одноклубнику.

В какой-то момент Марлон просто остановился с мячом, ожидая прессинга Супряги. Несколько секунд обе команды стояли неподвижно, а затем Бойко едва не привез гол, ошибившись в простой ситуации. Сразу после этого пошли настоящие качели. С интервалом в несколько минут "Динамо" создало два стопроцентных момента.

Сперва Супряга попал в штангу, а затем великолепный удар в касание Буяльского после передачи Кендзеры отбил Пятов. Шахтер подолгу катал мяч в центре, выманивая оппонентов.

"Динамо" очень хорошо реагировало на фланговые атаки "Шахтера", перестраиваясь в защите. Ближе к середине тайма донецкие игроки взяли мяч под контроль, заставляя "Динамо" постоянно обороняться. "Горняки" пытались строить свое нападение на индивидуальном мастерстве бразильцев.

На 31-й минуте "Шахтер" открыл счет. Марлон сделал разрезную передачу на Додо, тот эффектно на замахе убрал Миколенко и точно отдал в штрафную, где Лассино Траоре переиграл всех в воздухе, отправив мяч под штангу.

Второй тайм начался с мощных атак "оранжево-черных", которые уже на 2-й минуте могли делать счет 2:0. После удара Тараса Степаненко круглый снаряд попал в штангу.

Подопечные Де Дзерби демонстрировали замечательное командное движение. Игроки держали мяч, в основном обмениваясь продольными передачами. Они контролировали темп игры, но без продвижения вперед.

На 52-й минуте "Динамо" большие силы бросило в нападение. Педриньо развернулся и точным выверенным пасом отправил Исмаили по флангу. Тот без проблем добежал до ворот Бойко, сделал прострел в центр и Траоре сделал дубль.

Сразу же в ответке "Динамо" могло сокращать разрыв в счете, но Пятов парировал удар Де Пены.

На 61-й минуте киевляне большими силами отошли к воротам соперника, что стоило им пропущенного гола. У Сидорчука без нарушения правил отобрали мяч, клуб из Донецка 4 в 2 выбежал в контратаку, которую неотбиваемым ударом завершил Алан Патрик – 3:0.

На этом игра была сделана. Оставшееся время вице-чемпионы Украины грамотно оборонялись, не позволив ничего создать столичным футболистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "горняки" со счетом 5:0 разгромили "Мариуполь", а "Динамо" на последних секундах вырвало победу над "Александрией".

Напомним, что в поединке за Суперкубок Украины выигрывали только "Динамо" (9 раз) и "Шахтер" (8).

Прошлый розыгрыш завершился со счетом 3:1 в пользу "бело-синих".

Всего в истории Суперубка Украины "Динамо" и "Шахтер" встречались между собой 13 раз. 5 побед у киевлян, 3 у дончан. Еще 5 раз основное время завершалось вничью.