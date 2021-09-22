Луческу прокомментировал матч с "Шахтером", обвинив клуб в агрессии, невоспитанности и неуважении

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после матча за Суперкубок Украины против "Шахтера", заявил, что праздник футбола был испорчен агрессивным поведением скамейки "горняков". Румынский наставник признался, что он давно такого не видел, чтобы так люди выбегали на поле.

Мистер заявил, что это невоспитанность и отсутствие уважения к "Динамо", как к команде. Комментируя саму игру Луческу признался, что "Шахтер" был лучше.

"Была игра, которая могла и не состояться. Мы и чемпионы, и победили в Кубке Украины. Но они хотели добиться большего успеха. У нас были хорошие возможности в начале игры. Один гол решает многое , если б мы забили первыми все было б по другому. А так мы пропустили и стало сразу сложнее играть. Хорошие игроки, хорошие скорости. Они были сильнее нас в индивидуальном и командном действии", – заявил Мирча Михайлович в эфире телеканала "Футбол 1".

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Луческу не понравилась атмосфера на матче. "Почему все выбегали со скамейки запасных? Почему делали это так агрессивно? Почему столько зла? Зачем прибегали к нашей скамейке, когда забивали гол?" – задал риторические вопросы тренер.

Луческу предупреждал своих игроков о сильных сторонах соперника.

"Пока выполняли то, что я говорил у нас было все хорошо, и были моменты. Как только потеряли нить игры, мы дали им почувствовать уверенность и они воплотили ее в забитые мячи".

Отвечая на вопрос про два пропущенных мяча за 7 минут, Луческу объяснил это тактическими ошибками.

"Терять мяч в центре поля перед соперником... Я считаю, это был фол. Нас обвиняли в том, что мы оказываем давление на судей, я смотрю по желтым карточкам, которые назначают в нашу сторону и считаю, что каждый должен заниматься своими делами: говорить о своей команде и не лезть в чужие команды. Мы не меняли судейские комнаты, но считаю это отсутствие фейр-плей", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" завершился со счетом 3:0.