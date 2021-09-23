"Моральные уроки не принимаю": тренер "Шахтера" ответил на слова Луческу о неуважении к "Динамо"

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби довольно жестко ответил своему коллеге из "Динамо" Мирче Луческу, который во время послематчевого интервью обвинил "горняков" в неуважении к киевскому клубу. Румынскому специалисту не понравилось агрессивное поведение скамейки запасных игроков донецкой команды, которые выбегали на поле после каждого забитого гола в Суперкубке Украины.

Итальянский наставник заявил, что не будет брать уроки поведения на поле у Луческу. По словам тренера "Шахтера", его коллега из "Динамо" постоянно давит на судей.

"Во-первых, я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было респекта, когда он на каждом матче добавляет давление на арбитров… Я моральные уроки не принимаю. Они – чемпионы. Выиграв чемпионат, они заслужили. Для меня Луческу – маэстро. Но моральные уроки, как нужно вести себя на поле, я не принимаю. "Динамо" – это важный клуб, но важный клуб и "Шахтер". И я никогда не давлю на арбитров, никогда! Однако мне не нравится, если остальные думают, что я дурак", – цитирует слова Де Дзерби официальный сайт "Шахтера".

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Отметим, что следующий матч между киевским клубом и "горняками" пройдет уже 3 октября в рамках украинской Премьер-лиги. Сейчас отрыв "Динамо" от своих извечных соперников составляет 3 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромил подопечных Луческу в поединке за Суперкубок Украины.