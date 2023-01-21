''Команды не соответствовали уровню Мудрика''. Денисов – о дебюте украинца в матче ''Ливерпуль'' – ''Челси''

Руководитель группы YouTube-каналов One Pitch Group Александр Денисов восторженно прокомментировал дебют украинского полузащитника Михаила Мудрика за "Челси". 22-летний игрок провел блестящий матч против "Ливерпуля".

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"На мой взгляд, сегодняшние Ливерпуль и Челси не соответствовали уровню Мудрика, он был лучшим на поле чем обе команды", – написал Денисов у себя в Facebook.

Журналист добавил, что на следующую встречу "Челси" английские болельщики будут идти именно для того, чтобы посмотреть на украинца.

"Свой следующий матч Челси через две недели сыграет дома против Фулхэма и уже сейчас для меня очевидно, что Стемфорд Бридж в этот день пойдет не на Челси, Стемфорд Бридж пойдет на Мудрика", – заявил Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик впервые появился в составе "Челси" в игре 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Челси". Наш соотечественник вышел на поле на 55-й минуте.

Перед этой встречей Мудрик стал центральной фигурой в анонсе. Его фотографию разместили на центральном месте в рекламной афише.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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