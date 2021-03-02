Клуб уволил тренера, который просил арбитра в матче говорить по-украински

Футбольный клуб "Львов" расторг контракт с Виталием Шумским, сообщает пресс-служба команды. Вместе с Виталием Ивановичем покинул расположение клуба и его помощник Тарас Мазур.

В матче 15-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Колоса" Шумский попросил 4-го арбитра Николая Кривоносова говорить на украинском языке, за что получил от главного рефери Виталия Романова желтую карточку.

Позже в СМИ появилась информация. что у "Львова" потребовали сделать заявление, которое бы могло несколько смягчить скандальную ситуацию, возникшую между Шумским и Кривоносовым.

Виталий Шумский возглавил "сине-золотых львов" в октябре 2020 года. Под его руководством "горожане" провели 9 матчей в рамках УПЛ. За это время львовяне добыли 3 победы, дважды сыграли вничью и еще 4 раза уступили.

Последнее поражение состоялось в воскресенье, 28 февраля. Со счетом 1:4 "Львов" уступил "Динамо" Киев.