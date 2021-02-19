15-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 20-22 февраля состоятся матчи 15-го тура.
Наибольшее внимание будет приковано к противостоянию лидера первенства "Динамо" с "Десной", которая идет на третьем месте. Действующий же чемпион "Шахтер" сразится с новичком дивизиона "Рухом".
По традиции болельщики смогут увидеть все игры УПЛ на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 15-й тур
20 февраля (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 2"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
17:00. "Александрия" – "Минай", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Львов" – "Колос", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
21 февраля (воскресенье)
14:00. "Ингулец" – "Ворскла", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Шахтер" – "Рух", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Десна" – "Шахтер", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
22 февраля (понедельник)
19:00. "Олимпик" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Денис Шурман
Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 14-го тура УПЛ между "Зарей" и "Десной" вспыхнул расистский скандал.