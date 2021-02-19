15-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 20-22 февраля состоятся матчи 15-го тура.

Наибольшее внимание будет приковано к противостоянию лидера первенства "Динамо" с "Десной", которая идет на третьем месте. Действующий же чемпион "Шахтер" сразится с новичком дивизиона "Рухом".

По традиции болельщики смогут увидеть все игры УПЛ на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 15-й тур

20 февраля (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Заря", "Футбол 2"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

17:00. "Александрия" – "Минай", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Львов" – "Колос", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

21 февраля (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Ворскла", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Шахтер" – "Рух", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Десна" – "Шахтер", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

22 февраля (понедельник)

19:00. "Олимпик" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Денис Шурман

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 14-го тура УПЛ между "Зарей" и "Десной" вспыхнул расистский скандал.