Клуб УПЛ начали "жестко прессовать" из-за скандала с украинским языком – СМИ

У футбольного клуба "Львов" требуют сделать заявление, которое бы могло несколько смягчить скандальную ситуацию, возникшую между главным тренером Виталием Шумским и арбитром Николаем Кривоносовым из Киева, сообщает "Спортивка".

В матче 15-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Колоса" Шумский попросил Кривоносова говорить на украинском языке, за что получил от главного рефери Виталия Романова желтую карточку.

"В связи с событиями относительно так называемого языкового скандала вокруг тренера Шумского футбольный клуб "Львов" начали жестко "прессовать" из Киева, скажем так, из кругов, очень приближенных к УАФ. Требуют соответствующее заявление для смягчения ситуации, которая вышла за рамки футбольной", – говорится в сообщении СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кривоносов собирается подать в суд на Виталия Шумского за клевету.

Отмечается, что сам Шумский возмущен ситуацией и считает, что получил наказание незаконно.