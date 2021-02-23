Арбитр УПЛ подаст в суд на тренера "Львова" после инцидента с наказанием за украинский язык

Четвертый арбитр матча 15-го тура украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Колосом" Николай Кривоносов собирается подать в суд на наставника хозяев Виталия Шумского за клевету.

Как сообщается в Telegram-канале "Бомбардир", судейская бригада поединка уже предоставила свое объяснение ситуации в комитет арбитров. Эти документы были отправлены на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК).

По словам рефери, Шумский получил желтую карточку не за то, что попросил Кривоноса разговаривать на украинском языке, а за замечания в адрес судей в грубой форме и претензии к их решениям во время матча.

Отмечается, что в Украине арбитры не могут публично высказываться о тех или иных ситуациях, но могут защищать свою честь в суде.

Напомним, что поединок, который закончился языковым скандалом, закончился выездной победой "Колоса" со счетом 2:0. Клуб из Ковалевки занимает седьмое место в таблице с 22 очками, а "Львов" идет третьим с конца с 12 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумский после вышеуказанного матча заявил, что получил желтую карточку за просьбу говорить на украинском. Позже появилось видео этого момента.